Kilis İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekili Mustafa Dağlı başkanlığında ocak ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Vekili Mustafa Dağlı başkanlığında ocak ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan Kilis merkez Bulamaçlı köyü parsel 979’da kayıtlı taşınmaz, üzerine yapılması planlanan Akaryakıt ve LPG istasyonu için hazırlatılan İmar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu görüşüldü. Meclis gündeminde bulunan Kilis merkez Tahtalı köyü ada 114, parsel 17’de kayıtlı 83 bin metrekarelik İl Özel İdaresine tescilli taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi görüşüldü. Meclis gündeminde bulunan Polateli ilçesine bağlı Dümbüllü köyü Ada 227 parsel 2’de Jeotermal Tesis için hazırlatılan imar planı görüşüldü. İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programı ele alındı.