Kilis İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Nisan ayı toplantısını yaptı.

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Nisan ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde Musabeyli Yastıca köyünde Zeytinyağı ve üretim depolama tesisi için hazırlanan İmar planı ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararı ile oy birliğiyle kabul edildi. Meclis gündeminde bulunan, İl Özel İdaresine makine parkına alınacak yeni iş makineleriyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi. Denetim komisyonu raporu görüşülerek, meclis tarafından onaylandı. Yine meclis gündeminde bulunan Musabeyli ilçesi Gündeğer köyünde ada 115 parsel 38’de bulunan taşınmaza Zeytinyağı fabrikası yapılmasına ilişkin hazırlanan İmar planının görüşülerek, İmar ve Bayındırlık komisyonuna sevk edildi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından 2022 yılında uyunacak hizmet bedellerinin belirlenmesi için Bütçe ve Plan komisyonuna sunuldu. İl Özel İdaresi 2021 yılı kesin hesap cetveli görüşülerek, plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. İhtisas Komisyonlarına yapılan seçimlerin ardından Meclis üyelerinin arasında İl Encümen üyeliklerine Mehmet Tanrıaşıkı, Cemil Tekbaş, Hasan Bozkurt seçildi