Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ekim ayı toplantısını yaptı.

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ekim ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde Merkez ilçeye bağlı Bulamaçlı Gülbaba köyü arazisinde imar planı kadastro güncellenmesi sonucu oluşan yeni parsel sınırlarının uyuşması nedeniyle değişiklik hususi imar komisyonuna sevk edilmesi, Karamelik köyünde parselasyon değişikliği nedeniyle son durumun görüşülmesi için imar komisyonuna sevk edilmesine, son olarak da Cumhuriyet Ortaokullu bahçesindeki kilise papazının evinin kurs merkezi olarak Halk Eğitim Merkezine tahsis edilmesi konusu ele alındı.