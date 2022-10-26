Kilis heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek yatırımlar için destek istediler.

Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek, devem eden Kilis - Musabeyli karayolu, Musabeyli - Nurdağı karayolu, Çevre yolu aşınma tabakası yapılması, Polateli -Şahinbey OSB yolunun yapılması, çevre yolu üzerine yapılacak altgeçitler gibi konulardaki taleplerini ilettiler. Bakan Karaismailoğlu, Kilis heyetinin talepleri için gerekli talimatı verdiği öğrenildi.