Kilis heyeti Bakan Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek, Kilis’e yapılacak yatımları ele aldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldiler. Kilis heyeti, Hassa Tüneli projesi, Musabeyli-Nurdağı karayolu, Kilis-Akbez duble yolu, Yeni Devlet Hastanesi yolu, Polateli Organize Sanayi Bölgesine doğrudan yol yapımı Çevreyolunda planlanan alt geçitlerin onaylanması ile ilgili konularda görüşmelerde bulundu.