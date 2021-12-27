Kilis-Hatay Karayolu yapımı hızlandı

Kilis’te, Hatay, İskenderun ile İslahiye’ye açılan karayolunun yapımına hız verildi.

30 Ekim 2021 tarihinde Kilis’i ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bizzat incelediği ve verdiği talimat üzerine Kilis-Hatay karayolunda çalışmalar hızlandı. Bir yandan yol yapımı, bir yandan köprüler, bir yandan ise yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kilis Devlet Yolu Musabeyli ayrımına kadar olan bölüm yol çalışmaları yapılıyor. Yol güzergahında 4 köprü yapılıyor. Kilis-Musabeyli yol ayrımına kadar olan bölümün 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.