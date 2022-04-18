"Kilis Gravürleri Resim Sergisi" açılışı yapıldı

Kilis’te 46. Turizm Haftası kutlamalarında Kilis Gravürleri Resim Sergisinin açılışı yapıldı.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve bu yıl da yapılacak olan 46. Turizm Haftası etkinlikleri münasebetiyle Vali Yardımcısı Kemal Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve beraberindeki heyetle birlikte Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Alaeddin Yavaşca Müzesi bahçesinde Kilis Gravürleri Resim Sergisi açıldı. Burada bir açılışta konuşan Vali Recep Soytürk, Alaeddin Yavaşca Müzesinin kente ayrı bir güzellik kattığını, Yavaşca’nın hatıralarının hem Kilislilere hem de Türk insanına miras kaldığını belirtti. Soytürk, " Kilis’in tarihi yapılarının, sokaklarının resmedildiği bir sergi. Resimleri yapan sanatçımızı da tebrik ediyorum. Turizm Haftamızın da kutlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Kilis Gravürleri Resim Sergisinin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi. Programın sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Vali Soytürk’e hediye takdim etti. Sergi, 22 Nisan’a kadar gezilebileceği bildirildi.

Açılışa Ressam Muhammed Edip, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Kilis Temsilcisi Abdullah Kahraman, Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Kurtboğan ile turizm paydaşlarının katıldı.