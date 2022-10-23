Kilis Belediyespor: 2 - Adana 1965 FK: 31

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Adana 1965 FK’ya 3-2 yenildi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Adana 1965 FK 14 dakika Mehmet Çiloğlu’nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kilis Belediyespor’dan 40. dakika Oğuzhan Oral’ın penaltı golü ile ilk yarı 1-1 sona erdi,

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Adana 1965 FK 48-54 dakikada Gökhan Demir’in golleri ile 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın Selim Kıyılı’nın penaltı golü ile skor 3-2 oldu. Karşılaşmayı deplasmanda oynayan Adana 1965 FK 3-2 kazandı.