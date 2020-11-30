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Kilis Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Kilis Belediyesi’nden yapılan açıklamada kurumlarına borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları için çağrıda bulundu.

KİLİS 30.11.2020, 12:22
Kilis Belediyesinden yapılandırma uyarısı
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Kilis Belediyesi’nden yapılan açıklamada kurumlarına borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları için çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Yapılandırma işlemleriniz için 31 Aralık 2020 tarihine kadar https://ebelediye.kilis.bel.tr/ web sayfamızdan üyelik girişi/e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılandırma menüsünden veya belediyemize gelerek başvurmanız gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanız önemle rica olunur" denildi.
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