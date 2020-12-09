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Kilis Belediyesinden “Her mahalleye eşit hizmet” yaklaşımı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Her mahalleye eşit hizmet” yaklaşımı ile hizmet götürdüklerini söyledi.

KİLİS 09.12.2020, 12:41
Kilis Belediyesinden “Her mahalleye eşit hizmet” yaklaşımı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Her mahalleye eşit hizmet” yaklaşımı ile hizmet götürdüklerini söyledi.

Başkan Ramazan, Kilis Belediyesi olarak, “her mahalleye eşit hizmet” yaklaşımı kapsamında yol yapım ve genişletme çalışmaları Kilis’in dört bir yanında sürdürdüklerini ifade ederek, “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, programa uygun olarak ve belediyemiz olanaklarıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım, bordür tamiratı, asfalt yama yapımı çalışmaları yaparak sorunları ortadan kaldırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu zor günleri geride bırakacağımız ve sokaklarımızı neşeyle dolduracağımız sağlıklı güzel günlerin özlemiyle ilimizi köşe bucak temizleyerek pırıl pırıl yapıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Su İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce mahallelerimizde ve şehrimizin muhtelif yerlerinde su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Oluşan arızalara anında ekiplerimiz müdahale ederek, vatandaşın sorununu çözüyor. Park Bahçe ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
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