banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Kilis L Tipi Kapalı cezaevinde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

KİLİS 28.12.2021, 16:33
Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Kilis L Tipi Kapalı cezaevinde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç’ın online katılımlarıyla Türkiye geneli 18 ceza infaz kurumunda mesleki eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi. Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açılışı, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Komisyon Başkanı İsmail Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Zencirci, Cezaevi Savcısı Hüseyin Çolak, Cezaevi Müdürü Eşref Başekin ve idari personelin katılımlarıyla gerçekleşmiş olup, hali hazırda 317 cezaevindeki okullaşma çalışmaları da 2023 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Geçmişte mesleki eğitim kurslarıyla iş kapıları açılan hükümlüler bugün Mesleki Eğitim Merkezlerinden alacakları diplomalarla kaliteli ve kalifiye eleman olarak fabrikalarda, iş yerlerinde çalışmaya başlayacak. Açılışı gerçekleştirilen Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezinde Fotoğraf baskı, Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri, Pasta ve tatlı yapımı, Aşçılık, Kasaplık, Erkek berberliği, Kahve paketleme, Şekerleme ve çikolata üretimi, Fırıncılık, kantin işletme, tost ocağı, çamaşırhane, erkek terziliği, fotokopicilik iş alanlarında eğitim ve öğretim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu faaliyetler ile açık cezaevinde kalan hükümlüler Meslek Eğitim Merkezine kayıt yaptırarak meslek ve sanat öğrenirken alacakları diploma ile cezaevinden çıktıktan sonra ıslah ve topluma entegre olmaları sağlanacağı bildirildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 9 Mart 2020’de imzaladığı cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan veren ‘Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü’ne istinaden Türkiye’deki değişik cezaevlerinde müstakil mesleki eğitim merkezleri açılması uygun görülmüştü.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8