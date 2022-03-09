Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden yeni bir Akademik dergi daha

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Yedi Aralık Sosyal Araştırmalar Dergisi (YASAD) yayın hayatına başladı.

Online olarak yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanacak hakemli dergi, sosyal bilimler temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilim camiasına kazandırmayı; sosyal bilimlere yönelik araştırmalara zemin sağlayarak akademik gelişmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe ve Coğrafya alanlarında hazırlanmış özgün makalelere yer verecek dergide yayına kabul edilecek eserler, temelde sosyal/beşerî bilimler alanında “Araştırma Makalesi” türündeki eserler ve derginin amaç örgüsüne uygun güncel konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” olacak. Yayın dili Türkiye Türkçesi olan dergide İngilizce ve Arapça yazılar da yer alabilecek. YASAD’da ilgili süreçler tamamlandıktan sonra yayın kararı verilen tüm hakemli yazılar “DOI” numarası alacak.