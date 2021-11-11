Kilis 7 Aralık Üniversitesinde göç konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yöntemi Önemsemek: Nitel Göç Araştırmalarına Eleştirel Bir Katkı” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Osman Ülker’in yönlendiriciliğini üstlendiği, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu’nun konuşmacı olduğu “Yöntemi Önemsemek: Nitel Göç Araştırmalarına Eleştirel Bir Katkı” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

Güloğlu, yöntem kelimesinin çeşitli dillerle terminolojik ve felsefi kökenine dair atıfta bulunarak konuşmasına başladı. Yöntemin bir olgu veya durum hakkında insanların sahip olduğu kanı veya ön kabulleri ile epistemi diye ifade edebileceğimiz kesin doğruyu ayırt etmeye yarayan tek araç olduğunu ifade eden Güloğlu, yöntemin tanınan ve bilinen arasında ayrım yapmayı sağlayacağını, dolayısıyla bilimsel alanda yapılan bir araştırmada metodolojiyi ihmal etmenin yapılan araştırmanın sıhhati açısından ciddi problemler oluşturacağını belirtti.

E-konferans soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.