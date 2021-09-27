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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 12 bin öğrenci eğitime başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2021-2022 eğitim öğretim nedeniyle 12 bin öğrenci eğitim görmeye başladı.

KİLİS 27.09.2021, 12:18
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 12 bin öğrenci eğitime başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2021-2022 eğitim öğretim nedeniyle 12 bin öğrenci eğitim görmeye başladı.

7 Aralık Üniversitesi tarafından yeni öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimleri, kültürel aktiviteler, müzik dinletileri düzenleniyor.

Oryantasyon Eğitimleri Kongre Merkezi Konferans Salonunda verilmeye başladı. 2021-2022 eğitim öğretimin ilk gününde 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile rektör yardımcıları ve akademisyenler de öğrenciler ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite kampüsünü gezdikten sonra öğrencilerin oryantasyon eğitimlerine katıldı. Burada bir konuşma yapan Rektör Karacoşkun, Üniversiteye başlayan öğrencilerin bugün ilkleri yaşadığını ifade ederek, “Hepinizin içerisinde bir heyecan vardır. Kilis çok büyük bir şehir değildir ama, kendine yeten bir şehirdir. Gezil bir şehirdir, Yurdun bir çok yerinde kış varken, Kilis’te bahar var. Kilis’te sürekli bahar vardır. İnsanları, üniversitenin imkanları, personelleri, hocaları, her zaman size sıcaklığı, bahar havasını yaşatacakları gibi, coğrafik açıdan da hep burada bahar ikliminde yaşacaksınız, ilk günlerde sorunlarınız olabilir. Bugün yarın hangi sorununuz olduğu zaman nasıl çözebilirsiniz sizleri bunları anılacak, bilgilendirme yapacaklar, hocalarımız, bugün itibariyle üniversitemizin içerisinde yemekhanemizde öğle yemeği öğrencilerimize ücretsiz verilecektir” dedi.

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