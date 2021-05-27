Kilis 7 Aralık Üniversitesi 14 yaşında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede 8 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve araştırma merkezleri bulunduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 29 Mayıs 2007 tarihinden bu yana insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsdiklerini ifade ederek, “Bireyler yetiştirmeyi amaçlayan; gerek sağlık gerekse teknolojik temelli küresel ölçekte hızlı gelişim ve değişimlerin olduğu bu dönemde ön görülü ve bilimsel yaklaşımlarla hareket eden Üniversitemiz 14 yaşına girdi. 8 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve araştırma merkezlerimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve bilimsel faaliyetler doğrultusunda kapsayıcı ve girişimci bir yaklaşımla toplumun gelişimine katkı sağlamak ve geleceğine yön verebilmek adına bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda fark yaratmayı hedefliyor ve bu bağlamda geleceğe ümitle bakıyoruz. Üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadarki süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız ve üyelerine, tüm siyasetçilerimize, milletvekili ve belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, hayırsever iş adamlarımıza; yoğun emek, özveri ve gayretli çalışmalarıyla Üniversitemize katkı sağlayan akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize, şehrimizin güzel gönüllü insanlarına teşekkür ediyor ve çalışmalarımızın aile bütünlüğü içerisinde devam etmesini dileyerek kuruluşumuzun 14. yılını kutluyorum” ifadesine ver verdi.