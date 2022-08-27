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Kaymakam Bayraklı’ya hayırlı olsun ziyareti
Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçe Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Bayraklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KİLİS 27.08.2022, 11:27
Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçe Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Bayraklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Recep Soytürk Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamı olarak atanan Yunus Emre Bayraklı’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.
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