Son Dakika
Kaybolan koyunları jandarma buldu
Kilis’te, kaybolan 10 adet küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
KİLİS 13.12.2022, 11:14
Kilis’te, kaybolan 10 adet küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Süngütepe (Bavuk) köyünde Mustafa Kaşıkçı’ya ait 10 adet küçük baş hayvan kayboldu. Mustafa Kaşıkçı’nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine jandarma ekipleri gece karanlığına rağmen küçük baş hayvanları bularak sahibine teslim etti.