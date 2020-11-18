Karantina ihlaline uymayanlar yakalanıyor

Kilis’te, korona virüs tespit edilen veya temaslı olduğu karantina da bulunmasına karşın kurullara uymayarak ihlal edenler tek tek yakalanarak KYK yurduna götürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal kesimde uygulamaları attırarak sürdürüyor. Filyasyon ekiplerinin denetimi sonucu ikametlerinde olmayanlar tek tek belirleniyor. Şu zamana kadar 200 kişiye izolasyon altında bulunma yükümlülüğünü ihlal ederek toplum sağlığını tehdit eden kişilere işlem yapıldı. İzolasyonda olması gerekirken, polis ve jandarma tarafından karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Denetimlerin sıklaştığı, kurallara oymayanlara işlem yapıldığı bildirildi.