Karacoşkun, Mesleki Eğitim Fuarına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, PIKTES İl Koordinatörlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı’nı ziyaret etti.

Rektör Karacoşkun, Mesleki ve Teknik Eğitim çatısı altında yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi stantlarının yanında Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Kursu standını da ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kısa müzik dinletisine de katılan Karacoşkun; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve PIKTES İl Koordinatörü Mahmut Kesikminare’yi, ekibini ve bu organizasyonda görev alan yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.