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Kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı
Kilis’in Musabeyli içesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köyün yolu İl Özel İdaresi tarafından açıldı.
KİLİS 29.01.2021, 15:55
Kilis’in Musabeyli içesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köyün yolu İl Özel İdaresi tarafından açıldı.İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın, "Musabeyli ilçemize bağlı Kızılkent, Kolpınar Delifakı Karadut, Korahmet höyüğü ve Bozkaya köylerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarımızda Yol Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Emeği geçen bütün Ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.