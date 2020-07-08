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Kaplan’a Kilis’ten ziyaret
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI VE KAPLAN KARDEŞLER ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALAHATTİN KAPLAN’I KİLİS’İN İLÇE KAYMAKAMLARI İLE İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI ŞIHMEHMET YALÇIN ZİYARET ETTİ.
KİLİS 08.07.2020, 18:00
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ı Kilis’in ilçe kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın ziyaret etti.
İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ı ziyaret ettiler.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis’in Polateli, Elbeyli, Musabeyli ilçe Kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
Kaplan ailesinin Elbeyli ilçesinde okul başta olmak üzere bir çok alanda hayırsever olarak yatırımları bulunuyor.
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