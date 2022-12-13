Kamu kurum kuruluşları jandarma da toplandı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde Önlem Al, Hayatta Kal” mottosuyla düzenlenen “Güvenli Trafik, Güvenli Tarım” toplantısı düzenlendi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Önlem Al, Hayatta Kal” mottosuyla düzenlenen “Güvenli Trafik, Güvenli Tarım” Sempozyumuna Video konferans Sistemi ile bağlantı yapıldı.