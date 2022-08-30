Kalp krizi geçiren akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizinden hayatını kaybeden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Köşeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Doç. Dr. Yusuf Köşeli, Öncüpınar Caminde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Vali Recep Soytürk Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı.