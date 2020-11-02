Kablo hırsızları yakalandı

Kilis’te enerji nakil hatlarındaki kabloları çalarak satan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Kilis merkeze bağlı Uzunlu köyü ile Polateli ilçesine bağlı Dümbüllü Köyünde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmada, Bölgede bulunan MOBESE, PTS ve güvenlik incelenerek, olayları gerçekleştiren ve çalıntı malzemeleri satın alan şüpheli yakalandı. Olaylarda çalınan toplam 750 metre kablo ve 36 kilo bakır Gaziantep’e götürülürken, yakalandı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklanırken, 7 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.