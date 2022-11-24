Jandarmadan Öğretmenler Günü Kutlaması

Kilis’te, jandarma Suriye sınırında görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladılar.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Suriye sınır köylerinde bulunan Duruca ve Tahtalı İlkokulundaki öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

Askerler, ziyarette öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.