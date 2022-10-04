Jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Kilis’te jandarma tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde, öğrenciler ile bir araya gelerek, etkinlik düzenledi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, Jandarmanın bu konuda ki imkan ve kabiliyetlerini tanıtmak, farkındalık oluşturulması maksadıyla "Hayvan Sevgisi" adlı sunum eşliğinde bilgilendirilme yapıldı. Öğrenciler Jandarma Tim adlı çizgi film izletilerek, balon dağıtıldı. Çocuklara dağıtılan hayvan figürlü boyama kağıtlarının boyatılma etkinliğine eşlik eden jandarma ekipleri, köpek unsurlarınca yapılan gösteriyi müteakip toplu fotoğraf çekimi yapılarak, etkinlik sona erdirildi.