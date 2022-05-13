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Jandarmadan ‘Engelliler Haftası’ etkinliği
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.
KİLİS 13.05.2022, 17:36
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrencilere pasta ve içecek ikramında bulunulmasının akabinde köpek gösterisi izlettirildi. Daha sonra öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı.
Öğrencilere, çeşitli hediyeler verilerek, onların daima yanlarında olduğu hissettirildi.