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Jandarma personeline eğitim
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR KİLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE 2020-2021 AV SEZONU ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ.
KİLİS 19.08.2020, 09:17
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline 2020-2021 av sezonu öncesi bilgilendirme eğitimi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını açıklamasından sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis İl ve ilçe Jandarma komutanlığında görevli personele bilgilendirme eğitimi verildi.
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