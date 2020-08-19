Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline 2020-2021 av sezonu öncesi bilgilendirme eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını açıklamasından sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis İl ve ilçe Jandarma komutanlığında görevli personele bilgilendirme eğitimi verildi.