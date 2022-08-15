banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi.

KİLİS 15.08.2022, 12:11
Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında yapılan işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde jandarma personellerine 4915 sayılı kara avcılığı kanunu, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 2872 sayılı çevre kanunu hakkında bilgiler ve eğitimler verildi.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur