Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı arasında yapılan işbirliği ve koordinasyon kapsamında Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellere 4915 sayılı kara avcılığı kanunu, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 2872 sayılı çevre kanunu hakkında bilgiler verildi.