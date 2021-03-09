Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı arasında yapılan işbirliği ve koordinasyon kapsamında görevli personellere 4915 sayılı kara avcılığı kanunu, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 2872 sayılı çevre kanunu hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.