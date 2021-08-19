Jandarma kontrol noktasında aşure dağıtıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde protokol üyeleri, jandarma yol kontrol noktasında vatandaşlara Muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıttı.

Polateli kaymakamı Semih Doğanoğlu, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Emniyet Amiri Sezer Kızıl ve İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay’ın katılımı ile jandarma kontrol noktasında, kontrol edilen araçların sürücülerine ve yolculara aşure ikram edildi. Kaymakam Doğanoğlu "Muharrem ayındayız, jandarma yol kontrol noktamızda birlik, beraberlik ,dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşure günü nedeniyle trafikte seyir eden araç sürücü ve yolcularımızın Muharrem ayını kutluyorum. Bu ayın faziletlerinden inşallah hepimiz nasipleniriz ,Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin, lütfen emniyet kemeri takmayı unutmayalım hız sınırını aşmayalım" dedi.

Vatandaşlar protokol üyeleri ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.