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Jandarma eğitim görün çocukları yalnız bırakmadı
KİLİS’TE, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİ KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİ, YALNIZ BIRAKMAYARAK, KORONA VİRÜS EĞİTİMİ VERDİKTEN SONRA ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITTI.
KİLİS 20.10.2020, 15:21
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Kilis’te, İl Jandarma Komutanlığı personeli köy okullarındaki öğrencileri, yalnız bırakmayarak, korona virüs eğitimi verdikten sonra çeşitli hediyeler dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından köy okullarında Covid19 hakkında bilgilendirilme yapıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile jandarma personeli Karamelik köyü ile Güvenli köylerindeki öğrencilere, çanta, kırtasiye malzemeleri, temizlik ürünleri dağıttı. Jandarma dergisinin de dağıtıldığı programda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, çocuklar ile yakından ilgilendi. Jandarmanın birleştirilmiş sınıflı köy okullarına destek olmaya devam edeceği bildirildi.
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