“İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına Adliye personelinden destek

Kilis’te, Adliye çalışanları “İyi ki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde Kan bağışında bulunarak destek veriyorlar.

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından Kilis Adliyesinde çalışan personel, hakim ve savcılar ile adliye çevresinde ikamet eden vatandaşlar, “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına destek verdi. Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman’da kan bağışında bulundu. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, herkesi, kampanyaya katılmaya davet ederek, "Herkesi kan vermeye çağırıyorum. Gerek pandemi döneminde gerekse bu kış günlerinde kana ihtiyaç var. Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman başta olmak üzere adliye personeli, hakim ve savcılarımız, adliyeye komşu olan evlerdeki vatandaşlarımız bizzat gelerek, kan bağışında bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.