İtalyan tadım uzmanlarından Kilis zeytinyağına tam not

Baharlı kokusu ve yoğun aromasıyla Kilis’te üretilen zeytinyağları, İtalyan tadım uzmanlarından tam not aldı.

Kilis tarım ekosistemi içerisinde önemli bir yeri olan zeytinyağının rekabet gücü İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle artıyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis zeytinyağının geliştirilmesine yönelik İtalya’nın Umbria Bölgesi’ne teknik çalışma ziyareti düzenledi. Zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik düzenlenen çalışma ziyareti çerçevesinde hem Kilis zeytinyağı tadım etkinliği düzenlendi hem de üreticilerin teknik eğitimler alarak iyi uygulamaları yerinde görmesine imkân sağlandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin iyi uygulamaları ve yenilik transferi yapmalarına katkı sağlamak için İtalya’nın Umbria Bölgesi’ne çalışma ziyareti düzenledik. Üreticilerimiz, çalışma ziyareti çerçevesinde zeytin sıkma, depolama ve ambalajlama tesislerini ziyaret etti. İşletmecilerle görüşmeler gerçekleştirdi ve üretim hatları gezildi. Sektörün mevcut durumu ve sektörü güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görüp, zeytinciliğin geliştirmesine yönelik eğitimlere katıldı. Örnek zeytin bahçeleri ziyaret edildi. Üreticilerimiz İtalya’nın farklı bölgelerinde üretilmiş zeytinyağlarını, İtalyan üreticiler de bölgemizde üretilen zeytinyağlarını tatma imkânı buldu. Verimli bir çalışma ziyareti oldu. Kilis zeytinyağı son dönmelerde rekabette üst sıralara çıkmış durumda. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak biz de üreticilerimize kazandırdığımız bilgi birikimi ile üreticilerimizi Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz" dedi.

İtalya’nın önde gelen tadım uzmanlarından Mario Paola Gabusi de, daha önce Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen zeytinyağlarını tatma imkânı bulduğunu belirterek, Türkiye’nin kaliteli zeytinyağı üretimi konusunda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.