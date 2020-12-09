İşyerinin önüne sandalye atıp oturmak yasaklandı

Kilis Valiliği, İş yerleri önlerinde ve kaldırımlarda fiziki, sosyal mesafe kuralını ihlal eder şekilde sandalye, tabure vb. kullanarak kalabalık halinde oturulmasını yasakladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak bir dizi karar aldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “ Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. İşyeri önlerine sandalye, tabure vb. koyarak fiziki mesafe kuralını korumadan kalabalık halde oturmaların bulaş kaynağı olduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca, İş yerleri önlerinde ve kaldırımlarda fiziki, sosyal mesafe kuralını ihlal eder şekilde sandalye, tabure vb. kullanarak kalabalık halinde oturmanın yasaklanmasına, Kolluk ve zabıta personeli marifetiyle denetim yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” ifadesini ver verildi.