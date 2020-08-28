İstiklal savaşına tanıklık edenlerin mezarlarının bakım ve onarımları yapılıyor
KİLİS’TE, İSTİKLAL SAVAŞI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK SAVAŞA TANIKLIK EDENLERİN DEFNEDİLDİĞİ TARİHİ MEZARLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.
Kilis’te, İstiklal Savaşı başta olmak üzere birçok savaşa tanıklık eden kahramanların defnedildiği tarihi mezarlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Kilis’te Asri Mezarlığın 1962 yılında hizmete açılmasından sonra kent merkezinde kalan 5 tarihi mezarlığa defin yasaklandı. Onarımı yapılan mezarlıklarda Çanakkale Savaşı, 1’inci Dünya savaşı ve İstiklal Savaşı gibi savaşlara tanıklık edenlerin naaşları bulunuyor. Eski belediye başkanları, bürokratlar ve siyasilerin de mezarlarının bulunduğu tarihi mezarlıklar Kilis Belediyesi tarafından yeniden ele alınarak, düzenleme çalışmaları yapılıyor.
Tarihi 5 mezarlıktan birinin bakım ve onarıma yapılırken, diğer mezarlıklar da ise çalışma sürüyor.
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Göreve geldikleri günden itibaren kentin estetik görüntüsü, yeşillendirilmesi çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, “Kilis’te özellikle tarihi mezarlıklarının , ecdat mezarlarımız, göze hoş olmayan görüntüler içerisindeydi, mezar taşları kırılmıştı, her tarafını otlar bürümüştü. Mezarlıktan çok bir harabe halindeydi, belediye başkanımızla karar verdik. Ecdat yadigarı olan mezarlarımızın, hem mezar taşlarının değiştirilmesi, hemde yeşillendirilmesi ağaçlandırılması konusunda çalışma yaptık. Çok güzel bir mezarlık oldu. Diğer mezarlıklarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kilis merkezinde 1800-1900 yıllardan kalan tarihi mezarlıkları ecdadımıza yakışır şekilde yeşillendirip, ağaçlandırıp, mezar taşlarını da düzgün ve uygun hale getireceğiz” diye konuştu.
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