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İstiklal Marşı Yılında "Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak" konulu söyleşi düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak" başlıklı söyleşi düzenlendi.

KİLİS 20.05.2021, 10:02
İstiklal Marşı Yılında "Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak" konulu söyleşi düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak" başlıklı söyleşi düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesinde "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" münasebetiyle "Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğunun öncülüğünde düzenlenen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın konuk olarak katıldığı program, Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu’nun yönlendiriciliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Mehmet Akif’in "hilalin gölgesinde yıldız toplama" arzusunda olan bir şahsiyet olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Asım Yapıcı, Akif’in Safahat adlı eseri üzerinden onun hayal ettiği ideal Müslüman Türk gençliğinin temsilcisi Asım’ı ve Asım’ın öncülüğünü yaptığı neslin değerlerini ele aldı.

Mehmet Akif’in yaşadığı toplumun acılarına, isyanlarına, sıkıntılarına yakından şahit olduğunu vurgulayan Yapıcı, onun yapmış olduğu gözlemlerin, çökmekte olan Osmanlı Devletine kurtuluş reçetesi yazarken gerçekçi bir tavır ve tutum sergilemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Akif’in, şuurunu ve ruhunu kaybetmiş bir milletin istiklali ve istikbali için mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Asım Yapıcı, onun vatan ve millet sevgisi ile insanları bilinçlendirmek ve milletin yeniden toparlanmasını sağlamak amacıyla cepheden cepheye koştuğunu, ülkenin çeşitli yerlerinde vaazlar verdiğini söyledi. Söyleşi, soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.
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