“İşgalden Kurtuluşa Kilis Konferansı

Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Demirci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Suat Orhan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademik ve idari personeli, basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Kuzgun, Birinci Dünya Savaşı döneminde Türk kuvvetlerinin Halep’ten çekilmelerinden sonra, Kilis’in köylerine baskınlar verilmeye başlandığını, Kilis’i bu saldırılardan korumak ve emniyetini sağlamak amacıyla, Kilis Kaymakamı İbrahim Bey başkanlığında 40 kişiden oluşan bir milis kuvveti oluşturulduğunu ifade etti. Kuzgun, Bunların dışında mahallelerin emniyet ve asayişini sağlamak amacıyla kurulan mahalle milis teşkilatı ve süvari milislerin bulunduğunu belirtti. Doç. Dr. Meral Kuzgun konuşmasının devamında bölgedeki durumların haberini olan 7. Ordu komutanı M. Kemal Paşa’nın haberi alır almaz İngiliz tehdidine karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla Kilis’e gitmeye karar verdiğini belirtti. Kuzgun, M. Kemal Paşa’nın Kilis’e silah ve cephane yardımında bulunulacağına dair söz verdiğini ve Kilis halkının almış olduğu tedbirlerden de memnun olduğunu belirterek yaklaşık altı saat kaldığı Kilis’ten ayrıldığını ifade etti.

Konferans, Vali Recep Soytürk’ün ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un konuşmacı Doç. Dr. Meral Kuzgun’a teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.