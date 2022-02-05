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İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Kilis temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.
KİLİS 05.02.2022, 14:33
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Kilis temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.
Açılışa, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İnşaat Mühendisleri Oda Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, İnşaat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Ökkeş Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Gökhan Çeliktürk, "Kilis’te temsilcilik açtığımız için sevinçliyiz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.