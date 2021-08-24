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İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Bartın’a atandı

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın İl Jandarma Komutanlığına atandı.

KİLİS 24.08.2021, 11:57
İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Bartın’a atandı

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri, Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 yıldır Kilis’te görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Kilis’te vatandaşlar tarafından çok sevilen Ersin Aslan’ın yerine Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit atandı. Görev devir teslim işleminin kısa sürede yapılacağı öğrenildi.

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