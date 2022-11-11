Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İdealden Pratiğe Atatürk’ü Anmak ” Konferansı verildi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü sebebiyle 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Dr. Mehmet Bozaslan’ın konuşmacı olduğu “İdealden Pratiğe Atatürk’ü Anmak” başlıklı konferans tertip edildi. Bozaslan, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam öyküsü hakkında bilgiler vererek, Atatürk’ün teşkilatçı kişilik yapısı, ileri görüşlülüğü, her daim temkinli oluşu gibi kendisini başarıya ulaştıran yönlerini örneklerle açıkladı. Bozaslan, Son dönem Osmanlı eğitim sistemi içerisinde askeri okulların en yüksek kaliteye sahip okullar olduğu bilgisinden yola çıkarak Atatürk ve Millî Mücadele dönemi komutanlarının bu okullarda iyi bir eğitim alan, dünyadaki gelişmeleri takip eden kişiler olduklarını belirtti. Bozaslan, Atatürk’ün yaşamış olduğu zaman diliminde çağdaşı diğer milletler tarafından da bir askeri ve siyasi dahi olarak kabul edildiğine dikkat çekerek, son olarak, Atatürk’ü anlamanın bizler için vatani ödevlerin başında geldiğini vurguladı.