Hükümlülerin el emekleri sergilendi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler, açılan sergi ile Kilis halkının beğenisine sunuldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı açık ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan sergi açılısına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Ak Parti il Başkanı Murat Karataş ve protokol üyelerinin stantları gezdi. Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, açık ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü tarafından hükümlülerin boş zamanlarında yapmış oldukları el işi ürünlerin sergilendiğini belirterek, “Ceza infaz kurumlarımız birer rehabilitasyon, eğitim ve üretim merkezi haline dönüşmüştür. Kilis L Tipi Kapalı ve Acık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen iş ve meslek kursları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile hükümlülerimizin eğitimlerine devam etmeleri sağlanarak topluma kazandırılmalarını amaçlamaktayız. Bugün burada hükümlülerimizin boş zamanlarında yapmış oldukları el işi ürünlerini sergilemekteyiz. İnfaz kurumumuz olarak yapılan çalışmalarımızın ve hükümlülerimizin boş zamanlarında yaptıkları el emeği göz nuru ürün sergimizi siz vatandaşlarımıza sunuyoruz” dedi.