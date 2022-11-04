Hemşire adaylarına hasta hakları anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf şekeroğlu Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrenci ve akademisyenlere hasta hakları anlatıldı.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sağlık Topluluğu tarafından "hasta Hakları" konferansı düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi’nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Sakine Bal’ın sunumlarıyla gerçekleşen konferansa fakülte dekanı, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, hocaları ve öğrenciler katıldı. Bal, konuşmasında, hasta hakları ve sorumluluklarına; hasta memnuniyetini etkileyen faktörlere değindi.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Memet Kule, sunumu yapan Sakine Bal’a teşekkür belgesi verdi.