banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Kilis’te, usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı.

KİLİS 03.06.2021, 13:46
Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Kilis’te, usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı.

Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi’ndeki serginin açılışına Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Erkmen, Mustafa Tohumcu ile usta öğreticiler katıldı.

Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde düzenlenen ve Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezlerindeki Usta Öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi’nde birbirinden özel ürünler sergilendi.

El emeği göz nuru ürünlerinde bulunduğu sergiye vatandaşların da yoğun ilgi gösterdi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu