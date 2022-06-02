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Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

KİLİS 02.06.2022, 09:37
Havalandırma boşluğunu düşen yavru kediler kurtarıldı

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Musabeyli ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesinde 2 yavru kedinin binanın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, Musabeyli ilçesindeki binanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

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