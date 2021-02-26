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Hastalıklı fidanlar imha edildi
Kilis’te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytin fidanlarında dal kanseri tespit edilen fidanlar imha edildi.
KİLİS 26.02.2021, 11:33
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Kilis’te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytin fidanlarında dal kanseri tespit edilen fidanlar imha edildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kilis’te bulunan Tohumluk ve fidan bayilerinde denetimler yapıldı. Bitkilere ait sertifika, bitki pasaportu ve faturalar kontrol edilerek çiftçilerin satın alacakları fidan ve tohumluklarda güven, verim ve kalitenin arttırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Tohumluk ve fidan bayilerinde denetimler yapıldı. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre fidan satışı yapmakta olan bayileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından hastalık zararlı kontrolü yapılarak özellikle zeytin fidanlarında dal kanseri tespit edilen fidanlar imha edildi.