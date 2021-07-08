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Hasan Şahmaranoğlu ve Hasan Bitken, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Şair Hasan Şahmaranoğlu ve Yazar Hasan Bitken ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

KİLİS 08.07.2021, 10:05
Hasan Şahmaranoğlu ve Hasan Bitken, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Şair Hasan Şahmaranoğlu ve Yazar Hasan Bitken ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Görüşmeye Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım da katıldı. Şair Hasan Şahmaranoğlu, Kilis Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan “Sağırname ve Sağır Katip Divanı” adlı yayına hazırladığı şiir kitabını Rektör Karacoşkun’a tanıttı.

1800’lü yıllarda Kilis’te Kadı Camii’nde görev yapan Sağır Katip’in şiirlerinin 1932 yılında Muallim Bilge Rıfat tarafından takdim edildiğini, kendisinin de unutulmaya yüz tutan bu Divan’ı yeniden yayına hazırlayarak edebî hayatımıza kazandırdığını ifade etti. Bu süreçte kendisinden desteklerini esirgemeyen Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti. Yazar Hasan Bitken de Valiliğin desteğiyle Kilis’in tarihi zenginliğini anlatan bir kitap kaleme alma sürecinde olduğunu belirtti.

Üniversit bünyesinde hizmet veren Sanat Evlerinin kapılarının Şahmaranoğlu ve Bitken gibi şair ve yazarlara her zaman açık olduğunu vurgulayan Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hasan Şahmaranoğlu ve Hasan Bitken’e teşekkür etti.
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