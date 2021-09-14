Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Güvenli Yükseköğretim” koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenliğe ilişkin koordinasyon toplantısına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör, Güvenlik Şube Müdür Vekili Furkan Sezer, Asayiş Şube Müdürü Ayhan Kelekci ve KOM Şube Müdür Vekili Oktay Demir katıldı.

7 Aralık Üniversitesi öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olaylarda Üniversite güvenliğine yönelik etkin tedbirlerin alınabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Üniversite kampüslerinde alınan güvenlik tedbirleri, giriş çıkış kontrolleri, güvenlik personel sayısı, güvenlik bağlamında alınan eğitimler hakkında da bilgiler verildi.