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Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisi sona gelindi
Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisin yapımında sona gelindi.
KİLİS 08.01.2021, 16:26
Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisin yapımında sona gelindi.Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, 2021 yılında da projelerin devam ettiğini ifade ederek, “IOM tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisimizin inşaatında yavaş yavaş sona geliniyor. Her şey daha yaşanabilir bir Kilis içindir. Projelerimiz 2021 yılı içerisinde de devam edecek" dedi.
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